Премьер-министр отметил, что когда речь идет о восстановлении Украины, европейские компании могут инвестировать в такие усилия.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что восстановление Украины будет стоить 500 млрд евро. Об этом он сообщил во время совместного заседания правительства Украины и Европейской комиссии.

"Украина может служить конкурентным хабом, потому что у нас есть стратегическая логистика, человеческий капитал и опыт. Когда мы говорим о восстановлении страны, это означает, что европейские компании могут инвестировать в такие усилия. И это означает, по приблизительным подсчетам, что восстановление будет стоить 500 млрд евро", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что Украина может привнести свой опыт и новейшие технологии, начиная от дронов или кибербезопасности и заканчивая трудовым вкладом и человеческим капиталом.

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"Сейчас надо инвестировать в нашу коллективную безопасность, но безопасность не означает только военную компоненту. Это означает еще энергетику, критические материалы, мощные технологии. И это то, что мы можем так же предложить Европе. Не только то, что мы предлагаем на поле боя, наш новейший опыт, но и полезные ископаемые, которые включают литий, титан, газ, ниаршоринг и технологическую синергию как таковую", – пояснил он.

По его словам, украинские возобновляемые источники энергии помогут достичь климатических целей Европы. Украинские возможности по хранению газа означают, что есть мощные варианты хранения резервов во времена кризисов.

"Украина также является одним из лидеров IT и цифровой технологии. Это касается как государственного, так и частного сектора. Мы можем таким образом улучшить доступ европейским гражданам к государственным услугам в ЕС", – добавил Шмыгаль.

Поддержка Украины: вы могли это пропустить

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Международном саммите поддержки Украины в Киеве заявила, что Европейский Союз в марте предоставит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро. В целом ЕС уже поддержал Украину на сумму 134 миллиарда евро.

Также она заявила во время пленарного заседания "Поддерживай Украину", что Еврокомиссия подготовила амбициозный пакет поддержки для безопасности украинской энергетической системы и ее полной интеграции в энергетический рынок ЕС.

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