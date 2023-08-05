Игорь Попов отметил, что очень важна позиция Китая.

Представители стран, которые прибыли на саммит в Саудовскою Аравию 5 августа, будут обсуждать "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского. Одной из важнейших стран-участниц встречи станет Китай.

"Встреча в Саудовской Аравии – это детализация и обмен мнений по формуле мира Владимира Зеленского. Все 30 стран будут говорить, как в деталях реализовать эту формулу, какая страна и за какой пункт могла бы взяться более активно. Это очень важно, потому что в саммите примут участие страны, которые имеют нейтральную позицию или свое собственное мнение", - отметил эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

При этом он указал, что очень важно присутствие китайского представителя.

"Если Китай приезжает, то это означает, что он соглашается, что за основу будет взят украинский план, который можно расширять, дополнять. Самое важное, что все участники заинтересованы в мирном урегулировании, и понятно, что ключевым вопросом будет вывод российских войск", - подытожил Попов.

Саммит в Саудовской Аравии - что известно

4 августа в ОПУ заявили, что на саммите в Саудовской Аравии Украина хочет утвердить формулировку "формулы мира" Владимира Зеленского. При этом представители стран обсудят, где и когда может состояться саммит "формулы мира".

Издание Reuters пишет, что Киев получит большую победу, если Китай одобрит формулу мира Украины.

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