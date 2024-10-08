Накануне министр обороны Франции объявил, что самолеты передадут Украине в первом квартале 2025 года.

Прежде чем французские истребители Mirage 2000-5 передадут Украине, самолеты будут модернизированы. Как предположили в Defense Express, в частности, машины собираются сделать более устойчивой к воздействию российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Это может касаться как работы навигационных систем, так и бортовой РЛС самолета, так и систем связи. И хотя реальный перечень работ неизвестен, он действительно крайне важен", - отметили на портале.

Напоминается, что в сентябре стало известно о запланированной модернизации Mirage 2000-5 в части расширения возможностей ударов по наземным целям, а вот появившаяся сейчас информация об обновлениях систем противодействия РЭБ - новая.

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Также в Defense Express акцентировали: несмотря на то, что сроки передачи французских Mirage 2000-5 сместились, французские истребители Украина получит быстрее, чем американские F-16.

Mirage 2000-5 для Украины - что сообщалось

Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что истребители Mirage 2000-5 передадут Украине в первом квартале 2025 года. По его словам, самолеты будут оснащены новым вооружением типа "воздух-земля" и защитой от РЭБ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в июне анонсировал передачу Украине истребителей Mirage 2000.

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