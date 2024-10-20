Эксперт отметил, что это связано с двумя ключевыми составляющими.

Процесс передачи Украине французских самолетов Mirage 2000 происходит быстрее передачи американских многоцелевых самолетов F-16.

Об этом эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце сказал в эфире информационного марафона "Единые новости". "Если говорить о поставке Украине самолета Mirage 2000, скорее всего речь идет о модификации 5F. Мы видим, что эти процессы значительно быстрее происходят, чем это было с F-16", - сказал Долинце.

Эксперт отметил, что это связано с двумя ключевыми составляющими.

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"Первое - данный самолет полностью французский. То есть, нужно лишь решение правительства Франции для передачи этих самолетов. Кроме того, Франция имеет всю соответствующую инфраструктуру для подготовки личного состава, обеспечения технического обслуживания, и так же это касается боекомплекта для этих самолетов", - пояснил Долинце.

Он напомнил, что ситуация с F-16 была кардинально другой, потому что самолеты находились в разных странах Евросоюза, и надо было получить согласие от США на передачу этих самолетов.

"Вторая составляющая касалась самих вооружений. Кроме самого самолета необходимо было получить к нему соответствующие ракеты типа "воздух-воздух", "воздух-земля", различные боеприпасы, и понятно, что это требовало согласований целого ряда стран, которые были производителями тех или иных видов вооружений", - добавил эксперт.

Вместе с тем, эксперт сообщил, что существуют определенные особенности в вопросе освоения самолета.

"Если мы говорили о F-16, то должны понимать, что украинский летный и инженерный состав учился вместе с другими группами, то есть это было по 3, 5, 7 студентов, которые приобщались к общей группе, в которой учились представители разных стран, с разным уровнем подготовки, и это существенно увеличило время на подготовку", - рассказал эксперт.

В то же время, в отношении самолетов Mirage 2000 ситуация кардинально другая.

"Потому что, с одной стороны, Франция понемногу сокращает флот этого самолета. Это означает, что новых пилотов готовить потребности нет и это дает возможность полностью готовить украинские группы. То есть, можно сразу набрать 10-20 украинских пилотов", - сказал Долинце.

Также, с точки зрения материально-технической базы, учебные центры уже существуют во Франции. Эти центры не имеют большой загруженности, а возможно, что там только украинцы учатся.

"Это сразу позволяет получить прямой доступ к боевому самолету, к учебному самолету, без очереди сразу налетать необходимое количество часов", - отметил эксперт.

Еще одной важной составляющей он назвал характеристики самолета.

Он сказал, что Mirage 2000 - это самолет-истребитель или самолет-перехватчик. "Ключевая задача - это как раз противовоздушная оборона и уничтожение вражеской авиации. Дальность боевого применения 1500 км, что втрое больше, чем у F-16, у которого боевой радиус 550 км. Он может быть увеличен только в случае наличия так называемых самолетов для дозаправки или создания сети аэродромов подскока, то есть, каждые 500-700 км самолет должен садиться на аэродром подскока, проводить необходимые работы и дозаправляться", - сказал эксперт.

В то же время, Mirage 2000 может 1500 км осуществлять боевой радиус без дополнительных дозаправок.

Долинце сообщил, что у самолетов Mirage 2000 ключевая задача - большая дальность и наличие ракет типа "воздух-воздух". Но самолеты, которые получит Украина, потенциально могут быть расширены для использования и нанесения ударов по наземным целям.

В то же время, у F-16 более мощные радары, а поскольку эти самолеты являются многоцелевыми, они могут нести больше различных типов ракет и бомб.

Западные истребители для ВСУ

Первые самолеты Mirage 2000 поступят в Украину в начале 2025 года. Франция также подготовит украинских пилотов.

Согласно разным источникам, Франция передаст от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5F в 2025 году.

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