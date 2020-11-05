По словам Кравчука, Украина не будет "играть музыку на чужой свадьбе".

Украина может начать поиски нового формата переговоров по Донбассу в случае признания Россией своего желания вести войну.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, пишет "РБК-Украина".

По словам Кравчука, план по урегулировании ситуации на Донбассе уже передан представителю ОБСЕ на переговорах. Там также есть "дорожная карта" от РФ.

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"Не надо из нас делать болванчиков, мы не будем играть музыку на чужой свадьбе. Мы хотим мира в Украине - если вы хотите войны, то вы должны это сказать. И тогда мы будем искать другие форматы, другие влияния для того, чтобы все же мир в Украине наступил", - заявил он.

Украина, по словам Кравчука, призывает российскую сторону в ТКГ к совместной работе и наработке совместного документа для достижения мира.

План действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров "нормандской четверки".

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала пять главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

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Автор: Юрий Годован