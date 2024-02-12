Фемида удовлетворила апелляцию прокуратуры.

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и применил к бывшему руководителю Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерста обороны Украины Александра Лиева меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на комментарий пресс-службы офиса генпрокурора.

Отмечается, что таким образом суд удовлетворил апелляцию правоохранителей по делу Лиева.

"Суд удовлетворил апелляцию прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 50 млн грн экс-должностному лицу Минобороны, который подозревается в завладении почти 1,5 млрд грн на закупках снарядов для ВСУ", - говорится в сообщении.

Дело Лиева

В январе разгорелся скандал по поводу попытки украсть у армии 1,5 млрд гривен. Бывший глава департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев был заподозрен в попытке украсть полтора миллиарда гривен у украинской армии.

Впоследствии Лиев прошел полиграф. На один из вопросов: получал ли он указания от тогдашнего руководства на заключение контракта с "Львовским арсеналом" - Лиев не смог дать короткого ответа - да или нет.

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