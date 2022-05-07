Враг мстит русскоязычным украинцам, говорит министр.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал главную, по его мнению, ошибку Кремля за время полномасштабной войны в Украине.

Об этом шла речь во время телемарафона.

По его словам, ошибкой России было уничтожение преимущественно русскоязычных городов, такие как Волноваха, Харьков и Мариуполь.

Министр отметил, что враг мстит русскоязычным украинцам, которые "не встретили оккупантов с цветами".

"Они по сути отомстили и мстят дальше украинцам русскоязычным, которые не встретили их с цветами, как они себе мечтали, как это было в некоторых местах в 2014 году. А тут: "Я не сдамся без боя". Украина это озвучила и не сдается. Поэтому столько ракетных, бомбовых, артиллерийских поражений именно в мирных городах, где преобладает русскоязычное население", - сказал он.

Глава Минобороны уверен, что сегодня карта симпатий "к чему-то кремлевскому очень изменилась".

Ранее министр обороны Алексей Резников сравнил количество российских военных в Украине с фильмами про орков: "они прут и прут, их жгут и жгут - Чернобаевка повсюду".

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля украинские бойцы уничтожили более 25,1 тысяч оккупантов.

Согласно перехватам разговоров российских военных, они рассматривают любые способы избежания участия в боевых действиях, ждут объявления мобилизации и жалуются, что контрактников могут по нескольку лет не увольнять из армии.

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