Миру нужно понять, что нынешняя Россия должна перестать существовать, убежден советник Ермака.

Россияне, поддерживающие войну против Украины - это не люди, а искажение в человеческой цивилизации.

Такое мнение высказал 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, об этом приходится постоянно повторять, чтобы люди не ошибались, давая оценку событиям в Украине.

"Россия руководствуется немного другими принципами, они не в нашей с вами системе координат. Объяснить им, что нельзя бить крылатыми ракетами по мирному городу - невозможно. Наоборот, в их глазах кровавая пелена и они хотят еще больше ракет", - говорит Подоляк.

"Россияне наслаждаются смертями, которые они видят в прямом эфире, и они очень выкладываются в это эмоционально и деньгами", - добавил он.

Чиновник прогнозирует, что через несколько недель-месяцев мир поймет: в нынешнем виде Россия должна перестать существовать.

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