Алексей Гетьман отметил, что от российских оккупантов можно ожидать все.

Майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман не исключает, что российские оккупанты могут прибегнуть к различным провокациям, в том числе на границе с Беларусью. По его словам, ожидать можно чего угодно.

"Они могут взорвать какое-то здание в приграничных областях, могут применить какое-то химическое оружие, которое использовали в Сирии, могут создать беспорядок и проявить жестокость по отношению к мирному населению для того, чтобы вызвать ненависть у белорусов к украинцам. Не прошло и 70 лет, как они делали это именно в Западной Украине и обвиняли наших защитников. Ожидать можно чего угодно", - рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в интервью ТСН.

При этом он указал, что сценарий россиян может быть плохим.

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"Настолько, что даже у нас это вызовет ужас. Единственное, что наши дроны или БПЛА могут снимать эти преступления, чтобы было подтверждение, что это делаем не мы", - отметил эксперт.

По его словам, некоторые правительства могут подхватить провокации РФ и раздувать это все, чтобы приостановить поставки оружия Украине и сокращения уровня поддержки.

Ситуация на границе Украины и Беларуси - что известно

Оборонительную полосу вдоль границы увеличат до 2 километров.

При этом беларусские пограничники жалуются, что украинские коллеги давят на них психологически - вывешивали национальный беларусский бело-красно-белый флаг, включали гимн Украины, показывали угрожающие и непреличные жесты.

Кроме того, украинские пограничники установили в лесу манекен в российской форме и назвали его Валерой. С беларусской стороны установили билборды с различными призывами и кадрами Второй мировой войны.

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