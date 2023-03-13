10 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

Военный аналитик Александр Коваленко прокомментировал информацию о том, что на прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О призыве офицеров запаса на военную службу", согласно которому в армию РБ и пограничной службы планируется призвать 250 офицеров.

"В настоящее время в беларуской армии присутствует острая нехватка штатно-должностных категорий – командир взвода/роты. Например, только в 11 ОМБр Западного оперативного командования ВС РБ некомплект младшего командного состава составляет 55 офицеров. В первую очередь, острая нехватка в танковых и механизированных батальонах, подразделениях РСЗО, гаубичных дивизионах и т.д.", - написал эксперт.

Коваленко уверен, что Лукашенко не готовит армию к вторжению, а "решает насущную проблему, присущую его бумажной армии, у которой на бумаге - всё прекрасно".

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"В некотором смысле, аналогичная проблема сейчас и у РОВ - катастрофическая нехватка профессионального, качественного офицерского состава. Это влияет на качество ведения боевых действий на уровне взвод/рота. И пока РОВ не могут решить эту проблему, Лукашенко пытается затыкать дыры", - добавил он.

Подписание указа о призыве офицеров запаса в Беларуси

10 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

Предусматривается призвать в 2023 году в Вооруженные Силы РБ до 230 мужчин в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек, которые прошли обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас.

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