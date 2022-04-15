Сын уроженки Ростовской области проходит срочную службу в одной из мотострелковых частей Ростова-на-Дону и, возможно, принимает участие в "спецоперации на территории Украины".

Мать российского срочника, проживающая в Одессе, обратилась к женщинам РФ с просьбой повлиять на прекращение войны.

Видеообращение опубликовало Управление Службы безопасности Украины в Одесской области, отметив, что многие оккупанты вторглись в нашу страну, несмотря на то, что здесь проживают их родственники.

В частности, Татьяна Блохина – мать одного из военнослужащих российской армии – обратилась ко всем женщинам РФ и призвал их выступить за сохранение жизни не только мирного населения Украины, а и жизни собственных родителей, мужей и сыновей, и призвать их сложить оружие и прекратить войну.

Блохина - гражданка РФ, уроженка Ростовской области, проживает последние 10 лет в Одессе. Она в шоке от риторики руководства государства-агрессора в отношении "украинских националистов", которых она никогда в жизни не видела.

По ее словам, сейчас ее 21-летний сын проходит срочную службу в одной из мотострелковых частей Ростова-на-Дону и, возможно, вместе с другими солдатами-срочниками принимает участие в "специальной операции на территории Украины". Где точно находится ее сын, Блохина не знает, поскольку с 23 февраля он не выходит на связь, и возможности связаться с ним нет.

Ранее Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор оккупанта со своей женой, в которой она призвала мужчину насиловать украинских женщин.

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