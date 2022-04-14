Ефросинина в соцсетях рассказывает о реальной ситуации в Украине.

Украинская телеведущая жестко обратилась к сторонникам "дружбы народов", которые обвиняют ее в разжигании вражды между украинцами и россиянами.

Причиной таких обвинений стало то, что Ефросинина в своих соцсетях рассказывает о войне в Украине, показывает жуткие кадры и открыто говорит о том, что именно Россия напала на нашу страну.

Сейчас же телеведущая решила открыто ответить всем хейтерам.

"Мне на**й не нужен мир в общении с вашим народом! Вы, люди с бракованным генетическим кодом, сделали меня и весь мой народ такими до конца наших дней! Ну, или до конца ваших дней… И засуньте себе в ж*пу унылые фразы "не все русские такие"... Те, кто не такие, уже учат второй язык", – написала Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, общается ли с родными из Крыма и РФ.

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