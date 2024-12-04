Под ударом оказались военные объекты оккупационной армии в нескольких российских регионах.

В ночь на среду, 4 декабря, в Рязани прогремели взрывы в районе Дягилево. Там расположена военная авиабаза российской армии, сообщает Telegram-канал Astra.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что российская ПВО якобы сбила три БПЛА над территорией области. По его словам, предварительно пострадавших и разрушений нет.

На авиабазе Дягилево дислоцируется 43 Центр боевого применения и переобучения летного состава. Он оснащен самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и заправщиком Ил-78.

Видео дня

Кроме того, взрывы ночью слышали в Таганроге, Брянске и Новороссийске. По данным. В частности, DW со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрывы в Новороссийске были такими сильными, что дрожали дома.

Мэр города Андрей Кравченко около полуночи призвал жителей Новороссийска не находиться на открытом пространстве, сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

"В Новороссийске работает ПВО", "все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал он в своем Telegram-канале.

Зато утром Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 декабря якобы были уничтожены 24 украинских беспилотника: пять из них были сбиты над Краснодарским краем, три - над территорией Рязанской области.

Взрывы в России - подробности

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. В ночь на 25 ноября 2024 года подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России.

В Генштабе отметили, что есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области, а результаты боевой работы по другим объектам уточняются.

В частности, Украина атаковала нефтебазу в Калужской области РФ. Было поражение АО "Калуганефтепродукт", которое участвует в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины. Были взрывы и пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: