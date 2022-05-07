Жители города "для намека на свободное передвижение" должны иметь: справку о фильтрации, пропуск для передвижения по улицам города и пропуск на передвижение за его пределы.

Оккупационная власть требует от мариупольцев оформить три документа для возможности передвигаться по городу и за его пределы.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

""Мариуполь. Оккупационные власти официально разъяснили мариупольцам порядок получения разрешения на передвижение, в т. ч. в пределах оккупированной части Донецкой области. Сначала надо пройти проверку (фильтрацию) в одном из райотделов "МВД" в Мангуше, Новоазовске или Никольском, или в пунктах пропуска Мангуш или Безымянное. После проверки со справкой обратиться в комендатуру Мариуполя и получить пропуск на передвижение в пределах Донецкой области", - отметил он.

Таким образом, по его словам, мариупольцы "для намека на свободное передвижение" должны иметь три документа - справку о фильтрации, пропуск для передвижения по улицам города и пропуск на передвижение за пределы Мариуполя.

"Если гетто выглядит как-то иначе, я не знаю как...", - добавил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты так называемой фильтрацией превращают Мариуполь на концентрационный лагерь, держа в плену тысячи людей.

Город без воды, без еды, того, что завозят, катастрофически не хватает на всех, и близко не хватает. Люди вынуждены работать за еду, разбирать завалы, убирать тела погибших из-под завалов, с улиц.

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