Сообщается, что в городе оккупанты могли убить более 20 тысяч мирных жителей.

Россия с особой жестокостью разрушает жилые дома и объекты инфраструктуры в Мариуполе Донецкой области. Этот город, судя по всему, сильнее других пострадал в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ.

Сообщается, что в городе оккупанты могли убить более 20 тысяч мирных жителей. Для сокрытия следов убийств РФ пригнала в Мариуполь мобильные крематории.

Следите онлайн за происходящим сегодня, 21 мая, в Мариуполе на фоне российской агрессии:

06:16 Стало известно, что русские могут завышать количество эвакуированных бойцов с "Азовстали".

"Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала эвакуации "Азовсталь" покинули почти 2000 украинских бойцов, тогда как Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что он зарегистрировал только "сотни" украинских военнопленных", - отмечают аналитики.

00:59 В Донецкой области российские оккупанты убили еще трех мирных жителей. Погибшие проживали в Лимане, Новоселовке и Сосновом.

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