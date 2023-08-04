Сочетание вооружения разных поколений - дронов и танков - делает ее особенной.

Уникальность нынешней войны заключается в сочетании вооружения разных поколений и именно этот гибрид делает ее особенной. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, комментируя мнение некоторых экспертов, что сейчас у нас война дронов.

Она отметила, что существует экспертное мнение, что современная война-это война дронов. "И в этом есть определенная доля правды, потому что нынешняя война показывает войну технологий", - добавила Маляр.

При этом она добавила, что в то же время украинские военные считают, что мы возвращаемся и к войне "четвертого поколения":

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"Военные говорят, что применение танков сегодня не менее актуально и не менее эффективно, чем дронов. Поэтому говорить о том или ином преимуществе не стоит. В этой ситуации я доверяю военным, потому что их мнение здесь экспертное. И они считают, что уникальность этой войны как раз в сочетании вооружения разных поколений и именно этот гибрид делает эту войну особенной".

Производство и применение дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Владимир Зеленский заверил, что хорошие новости с применением украинских дронов в борьбе с российскими оккупантами будут появляться чаще. Он подчеркнул, что обороне нужны абсолютно все дроны – от довольно простых "Мавиков" до морских дронов и ударных дронов, которые способны действовать на большом расстоянии.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ приняли на эксплуатацию юбилейную 10-ю модель FPV-дрона. Этот FPV-дрон, как и другие модели, собираются в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих. В то же время Резников отметил, что следующий уровень - производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию.

Как отмечали западные эксперты, Украина сейчас побеждает в войне дронов с Россией. В то же время они подчеркивали, что дроновые атаки - это лишь небольшая доля в военном противостоянии, и не очень влияют на общий исход войны.

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