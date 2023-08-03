Война в Украине привела к ускорению развития технологий беспилотных летательных аппаратов.

Украина и Россия активно используют беспилотники в войне, и Украина склоняет чашу весов в свою пользу в этом сражении. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на мнение экспертов.

"Я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что Украина побеждает в конфликте с беспилотниками", - сказал Newsweek британский эксперт по беспилотникам Стив Райт.

Издание отмечает, что война в Украине привела к ускорению развития технологий беспилотных летательных аппаратов. И Киев, и Москва изо всех сил старались усилить свои силы беспилотными транспортными средствами, и, по словам Райта, битва "очень сильно обострилась".

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Украина потратила время и деньги на создание своей "армии дронов", но Россия также использует беспилотные технологии, чтобы дополнить свои вооруженные силы.

Самыми известными из российских беспилотников являются беспилотники Shahed иранского производства. При этом эксперты говорят, что беспилотники Shahed относительно похожи на новый беспилотный летательный аппарат, замеченный на кадрах, записанных во время ударов беспилотников в Москве.

В частности, новый беспилотник "Бобер" засветился в нескольких роликах об атаках беспилотников в российской столице. Аналитики говорят, что дрон не был замечен где-либо еще в ходе конфликта и, вероятно, представляет собой новую комбинацию ранее существовавших частей и конструкций.

Киев обычно не берет на себя ответственность за удары по территории России, однако в украинской разведке заявили, что удары беспилотников будут продолжаться до тех пор, пока Украина не восстановит контроль над территорией, которой она владела в 1991 году.

Аналитики согласны с тем, что в ударах есть определенный психологический аспект: беспилотники наносят ущерб, несмотря на обширные системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы вокруг российской столицы. Однако, по их мнению, продвижение вперед с использованием беспилотных летательных аппаратов "по-прежнему является лишь небольшой частью всей войны" и существенно не изменит ее курс.

"Война беспилотников" - что известно

Россия продолжает направлять на украину волны "Шахедов". В последнее время очень сильно достается южным областям, так как Россия пытается уничтожить зерновую и транспортную инфраструктуру в портах. Также последние дни ночью РФ направляла волны "Шахедов" на Киев.

В то же время Силы обороны успешно уничтожают практически все российские беспилотники.

Украина также не остается в долгу. и заставляет россиян даже далеко от границы почуствовать войну.

В частности, в ночь на 30 июля беспилотники атаковали Москву, в том числе, произошел удар по офисной башне "Москва-Сити". В ночь на вторник, 1 августа, Москву повторно атаковали беспилотные летательные аппараты - БпЛА снова атаковал ту же башню "Москва-Сити", что и в первый раз.

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