Теперь купить некоторые товары можно исключительно в ограниченном количестве.

На фоне того, что россияне начали массово скупать товары с полок магазинов, сетевые супермаркеты решили ограничить количество единиц некоторых товаров, которые отпускают в одни руки.

В частности, купить в ограниченном количестве можно лапшу быстрого приготовления, корм для животных, туалетную бумагу и гречку. Лимит установили и на другие товары первой необходимости.

В социальных сетях сообщают о том, что некоторые магазины установили повышенную цену на покупку товаров сверх установленного ограничения.

Напомним, оккупанты обстреляли супермаркет в Харькове, погибли четыре человека, а 15 - ранены.

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