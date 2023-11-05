По словам эксперта, нужно наносить удары на глубину в 30 километров, уничтожать российские воинские части, которые подходят к линии фронта.

Сейчас ВСУ нужны управляемые реактивные снаряды и ракеты разного класса, начиная от 100-километровых, 300-километровых ATACMS, каких угодно. В особенности украинским бойцам очень пригодились бы кассетные ракеты М26, заявил военный эксперт Роман Свитан в интервью "Обозревателю".

"Например, для HIMARS есть кассетная ракета М26. Сейчас она крайне необходима, потому что нам надо наносить удары на глубину в 30 километров, уничтожать российские воинские части, которые подходят к линии фронта. Противника нужно уничтожать не на линии боевого соприкосновения, а километров за 30. И эта ракета может справиться. У нас есть пусковые установки… Завтра могут быть поставлены ракеты М26. Сегодня дали команду - выехала фура, а завтра они уже работают на линии фронта, спасают жизни наших людей", - объяснил Свитан.

Также, по мнению эксперта, украинской армии нужны системы РЭБ:

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"Потому что сейчас засилье беспилотников, в том числе израильских Searcher, российских "Ланцетов", разнообразных китайских и так далее. Бороться с ними зенитно-ракетными комплексами неудобно, их нужно слишком много - это просто нереально. Значит, нужны средства радиоэлектронной борьбы, которые могли бы прерывать связь беспилотников с операторами. Нужны системы РЭБ, расположенные вдоль линии фронта, которые просто будут пресекать управление беспилотниками".

M26 - неуправляемый реактивный снаряд калибра 227 мм с кассетной головной частью. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

М26 предназначен для поражения открыто расположенной живой силы и военной техники, а также легкобронированных боевых машин.

Кассетная головная часть М26 содержит 644 кумулятивно-осколочных боевых элементов М77. Головной взрыватель М445 электронно-механический, замедленного действия. Время подрыва программируется непосредственно перед пуском.

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