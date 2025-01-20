Она снова загорелась.

Вечером в понедельник, 20 января, российскую нефтебазу в Воронежской области снова атаковали беспилотные летательные аппараты.

Губернатор региона Александр Гусев написал в своем Telegram-канале, что российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы "обнаружили, уничтожили и подавили" несколько беспилотников в Лискинском районе области:

"В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание. Пострадавших нет. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно".

Российские Telegram-каналы сообщают, что горит нефтебаза в поселке Лиски, которую ранее уже успешно атаковали украинские ударные дроны.

Видео дня

Удар по нефтебазе Лиски

Напомним, что предыдущие взрывы на нефтеперерабатывающем объекте в Воронежской области раздавались 15 января. Довольно быстро стало известно о начале пожара.

На следующий день в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о поражении нефтебазы "Лискинская", на которой оккупанты хранили топливо для своей армии.

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