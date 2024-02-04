Для прикрытия там заодно выпекали хлеб для российских захватчиков.

В пекарне временно оккупированного Лисичанска, об ударе по которой 3 февраля сообщили оккупанты, выпекали хлеб для российских войск, а также проводили совещания.

Об этом сообщил представитель Лисичанской городской военной администрации и переселенцы из Лисичанска в комментарии Суспильному Донбасс. В частности, перемещенные лица рассказали, что по одному из видео, опубликованных в интернете, узнали заведение – ресторан Adriatic, расположенный на окраине в сторону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

В Лисичанской городской военной администрации сообщили, что пекарня в этом месте открылась после оккупации города. "Заведение... оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта ... прилет был в то время, как оккупанты собрались там. Тот список ликвидированных, гуляющих по сети, составили коллаборанты", - детализировал ситуацию представитель горадминистрации.

Видео дня

Он добавил, что по информацию от местных жителей, в списке есть фамилия владельца заведения - местного бизнесмена, у которого в городе также были магазины. Кроме того, местные узнали фамилию мужчины, работавшего в "налоговой", созданной оккупантами.

"Бавовна" в Лисичанске

3 февраля главарь террористической группировки "ЛНР" Леонид Пасечник заявил об обстреле пекарни в Лисичанске, обвиняя в нем ВСУ. Он заявил о 28 погибших. По данным "МЧС", удалось спасти 10 человек, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. Разбор завалов продолжается. В то же время в МИД РФ назвали атаку "актом терроризма" и сообщили, что проинформируют о ней международные организации.

При этом издание Reuters писало, что прилет пришелся по ресторану Adriatic на улице Московской, где якобы обедали российские военные.

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