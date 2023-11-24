Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Sun на вопрос о гипотетической ликвидации Владимира Путина отметил, что, в случае такой возможности, Украина ею воспользуется. Наконец, если Россия могла покушаться на нашего президента, то почему мы, при случае, не можем сделать то же самое в отношении Путина? Но я сильно сомневаюсь, что у нас есть такая возможность.

"Ситуация может сложиться по-разному. Однако, если бы была возможность воспользоваться ситуацией, наши спецслужбы могли бы"

Кроме того, сейчас эта тема – очень абстрактная. Например, в свое время были попытки покушения на Гитлера, однако ни одного удачного. Аналогичная история со Сталиным. Конечно, ситуация может сложиться по-разному. Но так, чтобы ответ на вопрос, причастны ли они, общество получило бы через много-много лет. А, возможно, точного ответа никто никогда и не узнал бы даже в случае публикации мемуаров тех, кто и такой теоретической операции мог бы быть причастным. Скорее всего, тема пошла бы в конспирологию, все бы гадали, почему и кто это мог бы сделать. И, думаю, были бы как сторонники, так и критики версии, что за ликвидацией может стоять Украина.

Видео дня

"Были намеки, что наши спецслужбы причастны к отдельным ликвидациям на оккупированных территориях... Можно только представить, какая реакция будет, если что-то случится с Путиным"

Еще один момент - стоит обратить внимание на резонанс, который на Западе вызвал материал в The Economist (не статья Залужного, которую все обсуждали в Украине). Дело о статье, касающейся, скажем так, ликвидации некоторых людей на оккупированных территориях и в самой России. И в Украине, и на Западе те, кто ее читали, по-разному на нее реагировали. В частности были намеки, что наши спецслужбы причастны к отдельным ликвидациям на оккупированных территориях. Учитывая, что даже такие вещи - покушения на гораздо более мелкие фигуры - вызывают неоднозначную реакцию на Западе, можно лишь представить, какая реакция будет, если что-то случится с Путиным.

Конечно, теоретически можно предположить, что что-то с ним может случиться. Впрочем, если вдруг случится, будет ли стоять за этим Украина? Все лишь будут гадать: что там произошло, кто это сделал, почему сделал, зачем, какие причины (или это борьба за власть, или это связано с войной в Украине)? Ответственности за это никто на себя не возьмет.

"Украина не исключает возможности ликвидации Путина, но прямого ответа на этот вопрос нет. На войне - как на войне"

Учитывая все это, президент Зеленский дал ответ на вопрос The Sun. Украина не исключает возможности ликвидации Путина, но прямого ответа на этот вопрос нет. На войне - как на войне. Если, действительно, будет возможность воспользоваться ситуацией (и если таковая будет), то, теоретически, мы можем ею воспользоваться. Но ждать, что мы будем брать на себя ответственность за это - не стоит.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"