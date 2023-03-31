В Кремле скептически восприняли заявление Александра Лукашенко.

Высшее руководство России не разделяет взгляды президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил о необходимости прекратить боевые действия в Украине. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что такой шаг не позволит Кремлю достичь своих целей.

Лукашенко добавил, что прекращение огня должно быть резким, без каких-либо договоренностей между Украиной и Россией. После такого шага, по мнению белорусского диктатора, уже можно будет начинать переговоры по мирному урегулированию.

Однако у администрация Путина чиновники имеют другое мнение.

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"Относительно Украины ничего не меняется, "специальная военная операция" продолжается, потому что сегодня это единственное средство для достижения наших целей", - передает слова Пескова Reuters.

Представитель также объяснил, почему режим прекращения огня пока не является реальным. Во всем Песков обвинил Киев, который по мнению российского чиновника "действует только по указаниям с горы".

"На данный момент (прекращение огня – ред.) являются невыполнимыми из-за нежелания, а точнее, неспособности украинской стороны не подчиняться своим надзирателям и командирам. Эти командиры, как мы знаем, не сидят в Киеве и настаивают на том, чтобы война продолжалась и в дальнейшем", - добавил Песков.

Спикер заверил, что Россия готова к миру, однако подчеркнул, что только на условиях Москвы. В том числе Киев должен признать аннексированные россиянами украинские территории под властью РФ.

Недавние заявления об остановке войны в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции 31 марта заявил, что потенциальное контрнаступление Украины является очень опасным. Он предложил объявить перемирие и в дальнейшем урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

Владимир Зеленский 23 марта назвал пять ключевых опасностей, которые отдаляют Украину и Европу от завершения войны и достижения мира. В том числе это затягивание западных партнеров по поставкам самолетов и дальнобойных ракет Киеву.

Также недавно о войне в Украине высказался и скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что вопрос отправки миротворческих войск в Украине становится"все более легитимным".

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