Военные из 47 ОМБр также поделились кадрами уничтожения врага.

Российские оккупанты сменили тактику во время очередных штурмов на Курском направлении, заявляют военные 47 ОМБр "Маґура". При этом сообщается, что военные Северной Кореи тоже участвуют в этих наступательных действиях.

"Если раньше наступали в основном техникой, то сейчас бросили на штурм именно пехоту. Атаки осуществлялись большим количеством пехотных групп сразу в нескольких направлениях. Штурм начался в полночь, продолжался всю ночь накатами в несколько волн и продолжался более 16 часов", - говорится на странице 47 ОМБр в Telegram.

Сообщается, что враг движется и полями, и открытыми участками. Их подзвозят в узкие посадки на багги, где они впоследствии начинают прятаться под деревьями.

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При этом украинские военные смогли сдержать наступление и нанести врагу потери в количестве роты.

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Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ разбили "элитную" танковую колонну россиян, которая шла на штурм. "Эпический штурм оккупантов закончился уничтожением БРЭМ, которую пригнали эвакуировать "утопленников", - информируют в бригаде.

Кроме того, Зеленский объяснил, почему Россия хочет захватить и Днепропетровскую область. Сегодня самый большой объем титана и урана в Европе - в Украине. Все это - ресурсы на миллиарды, триллионы денег, которые Россия нацелилась захватить.

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