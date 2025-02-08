Российские оккупанты сменили тактику во время очередных штурмов на Курском направлении, заявляют военные 47 ОМБр "Маґура". При этом сообщается, что военные Северной Кореи тоже участвуют в этих наступательных действиях.
"Если раньше наступали в основном техникой, то сейчас бросили на штурм именно пехоту. Атаки осуществлялись большим количеством пехотных групп сразу в нескольких направлениях. Штурм начался в полночь, продолжался всю ночь накатами в несколько волн и продолжался более 16 часов", - говорится на странице 47 ОМБр в Telegram.
Сообщается, что враг движется и полями, и открытыми участками. Их подзвозят в узкие посадки на багги, где они впоследствии начинают прятаться под деревьями.
При этом украинские военные смогли сдержать наступление и нанести врагу потери в количестве роты.
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Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ разбили "элитную" танковую колонну россиян, которая шла на штурм. "Эпический штурм оккупантов закончился уничтожением БРЭМ, которую пригнали эвакуировать "утопленников", - информируют в бригаде.
Кроме того, Зеленский объяснил, почему Россия хочет захватить и Днепропетровскую область. Сегодня самый большой объем титана и урана в Европе - в Украине. Все это - ресурсы на миллиарды, триллионы денег, которые Россия нацелилась захватить.