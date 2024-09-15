Для режима Путина возвращение территорий Курской области - это вопрос выживания, считает ветеран АТО.

Наступление России в Курской области было ожидаемым, заявил в эфире "24 канала" военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Я бы сказал даже, что мы его уже заждались. Прогнозы были, что недели две они будут собираться силами, а после этого попытаются выбросить нас обратно за границу. Они вместо двух недель собирались шесть. Даже мы недооценивали, насколько у них плохо с резервами. Им понадобилось 6 недель, чтобы собрать эту сорокатысячную группировку, которая сейчас прет на наших. Полгода назад или год они бы это за неделю могли бы сделать. Это очень показательно. Это показатель, что они уже выдыхаются, что их армия еще очень большая, но уже очень обескровлена этими боями", - сказал Дикий.

Он также добавил, что сейчас для режима Путина вытеснение украинских сил из Курской области - это вопрос выживания.

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"Если мы надолго обоснуемся там. Тем более если мы будем расширять территорию. Это ломает все те установки, которыми пропаганда накачивает россиян. Им подают Курскую операцию, как какой-то пограничный инцидент. А если мы там закрепимся и нас оттуда не выбьют - станет понятно, что это не партизанский рейд, а просто Россия настолько слаба. А продемонстрировать слабость для Путина самое страшное", - добавил Дикий.

Он также сказал, что на фоне ожидаемости российского наступления в Курской области, у украинского командования есть план. В то же время он отметил, что интенсивность боев на этом направлении не легче, чем на востоке Украины.

"Начнем с того, что там другой характер боев, как мы за последние два года привыкли по востоку и югу. Там не окопная война, она больше похожа на начало войны, когда мы воевали с ними на севере Украины. Там очень похожая лесистая и речная местность. И наши защитники там делают ставку не на создание сплошной линии обороны, а на мобильные действия, маневренность. Два года этого не было ни у нас, ни у них. Посмотрим, кто больше к этому готов и что из этого получится", - отметил Дикий.

Также он отметил, что сейчас кроме тыловых частей, в Курской наступательной операции России участвует и опытная 106 воздушно-десантная дивизия, на которую РФ делает основную ставку.

"Это одна из самых закаленных в боях их частей. Это часть, которая противостояла на Херсонщине нам все время. Это часть, которую мы выдавили когда-то с правого берега. Далее именно эта часть воевала с нами на левобережье Херсонщины. Они ее восстановили и она поехала туда. Именно на нее сейчас у них основная ставка", - пояснил Дикий.

Ситуация в Курской области: последние новости

Накануне в СНБО сообщили, что российские войска не выполнят приказ Путина до октября отбить у ВСУ территории Курской области РФ. В то же время он добавил, что большое количество россиян в Курской области сейчас в ужасной ситуации.

По словам военного Кирилла Сазонова, боевые действия в Курской области очень динамичны, а подразделения украинской армии и противник действуют на разных локациях неожиданно по отношению друг к другу.

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