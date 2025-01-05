По словам жительницы одного из сел Курщины, сначала местные жители очень боялись украинских военных.

Жительница села Казачья Локня, что в Курской области, поделилась историей о том, как узнала, что в регион зашли бойцы ВСУ. Рассказом женщины поделились в сюжете "ТРО Медиа".

По ее словам, когда она услышала, что на территорию Курщины зашли украинские военные, то подумала, что это шутка.

"Если бы мы знали это такое, мы бы уехали. Не было никакой эвакуации. Я даже ребят спрашивала. Ваших ребят. Ехала машина по дороге, я ее остановила. Говорю: "Здравствуйте. Ребята, это российские войска?". А они говорят: "Украинские". Это было в первый день, как только они зашли. Я подумала, что они шутят", - рассказала жительница Курской области.

Она добавила, что если бы власти РФ организовали эвакуацию или хотя бы предупредили, что происходит, она бы выехала. Однако этого не произошло, поэтому сейчас она продолжает жить в полуразрушенной Казачьей Локне, в то время, как украинские бойцы подкармливают ее и односельчан.

"Мы сначала очень их боялись. Сидели в домах. Картошку выкопала уже в октябре, потому что страшно было выйти на огород. Слышала выстрелы, звуки автоматной очереди. А потом уже раззнакомились, то ваши военные объяснили, что это они сбивают дроны", - отметила женщина.

Курская область - последние новости

Ранее издание Bloomberg писало, что Украина может потерять Курскую область уже к весне. По словам американских официальных лиц, ВСУ уже сталкиваются с нехваткой живой силы и неопределенностью относительно будущих поставок оружия от США и других союзников.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, зачем начал Курскую операцию. По его словам, такая операция была необходимой, ведь она сорвала российские планы наступления на Харьков и Сумы.

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