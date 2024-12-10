По словам Свитана, на этом направлении идет активное уничтожение врага, ведь плотность его войск на других направлениях стала меньшей.

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Курской области РФ - в частности, в районе населенного пункта Погребки, где проходит трасса на Льгов. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, россияне, используя технику и пытаются выбивать Силы обороны с их позиций, но им это не удается. При этом войска РФ попали в "капкан" на "трассе смерти" и понимают, что это "их дорога в один конец".

"Мы их уцепили там, и они будут драться, упираться, но не отойдут", - прогнозирует аналитик.

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Он подчеркнул, что на этом направлении идет активное уничтожение врага, ведь плотность его войск на других направлениях меньше:

"Наши войска продвигаются в сторону Рыльска, Курчатова, то есть в сторону Курской атомной станции. Продвижение небольшое, но положительное, динамика есть, выполняются боевые задачи".

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

Накануне Свитан сообщил, что ВСУ имеют успехи на Курщине, а россияне застряли на "дороге смерти". По его словам, Силы обороны продвинулись на запад от Суджи.

Ранее УНИАН сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинские бригады, которые ведут бои в Курской области России и сообщил главную задачу украинской операции в этом регионе.

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