По его словам, когда артиллерия должна передвигаться в боевых порядках десантно-штурмовых подразделений, - это очень большая опасность.

Офицер управления ракетных войск и артиллерии Командования ДШВ ВСУ, полковник Владимир Любавин рассказал об операции наших войск в Курской области РФ.

"Эта ситуация была совершенно тайная, и нас до самого конца держали в неизвестности. Мы этого не знали. Карты плюс-минус открыли где-то в начале августа. Мы понимали, что что-то должно быть. Предполагали, что это будет, возможно, [передислокация на город] Волчанск, как вариант... Но то, что это будет направление "Сумы-Курск" - этого не было понятно", - сказал он в интервью "Новинарне".

По его словам, когда артиллерия должна передвигаться в боевых порядках десантно-штурмовых подразделений, - это очень большая опасность.

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"В случае Курской операции я тоже понимал, что это очень сложно, потому что это должен был быть рейд по территории противника, и там вообще не понятно, какие он мог засады устроить и как он мог действовать. Нормальный человек имеет страх, поэтому я так же боялся за своих подчиненных: как они себя поведут, как будут выполнять задачи. Ведь это же не просто залечь и стрелять из автомата - здесь нужно выполнить целый комплекс мероприятий. Начиная с того, что надо подготовить пушку к ведению огня. Кроме того, машины идут с боеприпасами, и любой выстрел из автомата или гранатомета по ней - это детонация и смерть всего расчета. Это реально страшно, поэтому я за своих подчиненных также переживал", - заявил Любавин.

Он рассказал, что во время наступления на Курщине артиллерия была настолько бесстрашная, что некоторые ее подразделения даже передвигались впереди штурмовых групп. Защитник добавил:

"То есть штурмовая группа еще не прошла, а артиллерия уже проехала их, развернулась и уже готова их поддерживать. Очень много случаев было именно во время Курской операции, когда артиллеристы в районах огневых позиций брали в плен противника".

По его словам, такого случаться не должно по определению, ведь артиллерия по своей специфике должна охраняться пехотой, чтобы иметь возможность без проблем выполнять задачи.

"Ребята - молодцы, ребята - специалисты. Даже расчет радиолокационной станции брал россиян в плен! Я не придумываю, все это отражено в журналах боевых действий", - рассказал Любавин.

Ситуация на Курщине - последние новости

Во время Курской операции Украина ввела в заблуждение Россию теми же способами, которые Германия использовала во время Второй мировой войны в битве при Балдже, писало Business Insider.

В августе Украина неожиданно начала наступление на Курскую область, что стало неожиданностью не только для России, но и для некоторых военных экспертов, которые считали широкомасштабные атаки маловероятными в современной войне. Развитие беспилотных летательных аппаратов и спутниковой разведки превратили поле боя в пространство почти постоянного наблюдения, что делает сложным достижение тактической неожиданности.

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