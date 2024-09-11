Сейчас у ВСУ нет достаточно сил для наступления на этом направлении.

Украина сейчас начинает оборонительную операцию в Курской области, заявил в эфире "Киев24" генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Она будет складываться таким образом, у кого из сторон будут какие средства, резервы. Но сейчас понятно, что ресурса для того, чтобы проводить наступательные действия, уже у Сил обороны Украины мало. И поэтому надо на ключевых позициях, формировать системы обороны. В частности в районе, ограниченном рекой Сейм. И желательно, чтобы этот район освобождали от присутствия российских войск", - пояснил Романенко.

Он также добавил, что сейчас ситуация для Сил обороны непростая, поскольку для успешной защиты нужны резервы, которые уже были задействованы украинской стороной для наступления на этом направлении.

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"Силы обороны во многом задействовали свои ресурсы для того, чтобы наращивать усилия по наступлению и теперь надо переходить в оборону. А враг сформировал группировку достаточно мощную и наращивает свои возможности. В целом эта ситуация была прогнозируемая и нам надо было заранее усиливать оборонительные возможности, строить системы обороны. А если есть какие-то возможности - нанести еще, об этом говорили западные источники говорили, еще одни наступательные действия на другом направлении", - добавил Романенко.

Наступление РФ в Курской области: что известно

Аналитики из DeepState сообщили, что российские войска начали активные штурмовые действия в Курской области РФ. В частности, оккупанты начали наступление на левом фланге украинской группировки на Курщине. Для этого они переправили бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.

По мнению военного эксперта Михаила Самуся, такое наступление РФ на руку Украине. Поскольку, если оно перерастет в долговременную наступательную операцию России - она будет вынуждена перебрасывать часть своих войск из Донецкой области.

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