Украинские силы на Курщине в 'очень плохой' ситуации, - аналитик

Россия пытается окружить тысячи украинских военных, которые удерживают российскую территорию в Курской области с прошлого лета.

Ситуация для украинских сил в Курской области России "очень плохая" после того, как на этой неделе российская армия достигла значительных успехов в этом районе. Об этом заявил военный аналитик Паси Пароинен в комментарии агентству Reuters.

"Если украинские силы не смогут быстро восстановить ситуацию, это может стать моментом, когда Курский выступ начнет окончательно смыкаться в окруженный карман", - сказал он.

Несколько аналитиков предупредили, что Россия пытается окружить тысячи украинских военных, которые удерживают российскую территорию в Курской области с прошлого лета.

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В своем последнем обновленном отчете в пятницу Институт изучения войны заявил, что Россия, вероятно, имела план перекрыть главную дорогу и таким образом затруднить любое отступление украинских сил.

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Как писал The Telegraph, десять тысяч украинских военных оказались под угрозой окружения после прорыва российских войск через линию фронта и их продвижения на критически важную линию снабжения с двух направлений.

А Politico писало, что украинские войска могут отступить из Курской области, чтобы избежать окружения. Отмечается, что украинские солдаты рискуют оказаться в окружении врага, если командиры примут решение слишком поздно.

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