Глава МИД отмечает, что Украине все иностранное оружие нужно прежде всего для того, чтобы его не пришлось применять.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что тонны оружия, которые Украина получает от стран Запада, усиливают переговорную позицию в отношениях с Российской Федерацией, чтобы не допустить войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

Глава МИД отметил, что углубленное оборонное сотрудничество стран Запада с Украиной является одним из элементов комплексного пакета сдерживания России.

"Хочу подчеркнуть, что десятки тонн оборонительного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня прибывают в Украину, - это тонны аргументов, которые усиливают переговорную позицию Украины. Как ни парадоксально, все это оружие нужно прежде всего для того, чтобы его не пришлось применять", - подчеркнул Кулеба.

Отдельно он выразил благодарность своей британской коллеге Элизабет Трасс относительно готовности введения "болезненных санкций против российских финансовых интересов в Великобритании".

"Мы действительно призываем партнеров быть готовыми к таким действиям, ведь они являются важным фактором сдерживания российской верхушки от необдуманных решений. Когда российские чиновники осознают, что речь идет об их активах, недвижимости и средствах за рубежом, где они, патриоты России, их хранят, горячие головы в Кремле остынут", - считает Кулеба.

В этой связи, глава МИД сказал, что введение санкций против РФ - это еще один элемент комплексного пакета сдерживания России. "Этот пакет включает набор болезненных ударов по российской экономике и российским финансовым интересам за рубежом", - сказал министр.

Читайте такжеПольша передаст Украине оборонительное оружие на фоне российской угрозы

Германия является одной из стран ЕС, которые отказываются предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды. Однако недавно в Нидерландах изменили свою позицию и заявили, что их правительство открыто к военной помощи Украине в вопросе поставок оборонного вооружения.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности". 17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

Канцлер Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

На днях Германия отказалась выдавать разрешение на запрос своего союзника по НАТО Эстонии о передаче украинской армии оружия немецкого производства.

В свою очередь в Дании заявили о готовности предоставить Украине оружие и другое военное оборудование, если президент России Владимир Путин пойдет на обострение ситуации.