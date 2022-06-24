Сколько длится артобстрел, как распознать его по звуку и какие действия предпринимать в такой ситуации - узнайте в материале УНИАН.

Прежде всего, для того, чтобы успеть отреагировать правильно на артиллерийскую атаку, важно уметь распознавать ее. Звук артобстрела тяжёлый, с характерным треском при попадании в дом, и более глухой, если снаряд попадает в землю. Снаряды могут издавать свист, шипение, вой, звук "высыпавшегося гороха" или вообще лететь беззвучно.

Вне зависимости от того, какое орудие использует противник, вы должны знать, что делать при обстреле в частном доме или городской квартире.

Где прятаться при артобстреле - варианты

Если бомбежка застала вас на открытой местности, тут же падайте на землю, закрывайте глаза, уши - руками и открывайте рот. Это необходимо, чтобы избежать контузии, а если она произошла, то не переживайте - обычно, слух возвращается в течение недели. При этом, считайте секунды от залпа до падения снаряда и начинайте бежать в укрытие сразу после прилета.

Идеальным укрытием будет место в самом низу поверхности земли:

подвалы;

бомбоубежища;

канализационные люки;

воронки от предыдущих снарядов;

канавы и траншеи.

Механизм действия артиллерийских снарядов такой: они разлетаются вверх и в стороны, поэтому если вы окажетесь ниже уровня зоны поражения, то у вас больше шансов остаться в живых.

Что нельзя делать при артобстреле - запреты

Категорически не рекомендуется во время бомбежки прятаться возле:

высоких стен современных зданий;

окон;

витрин;

машин;

ящиков и коробок.

Все вышеперечисленные места и предметы опасны - вас может завалить бетонными блоками или кирпичами, ранить осколками разбитого стекла или придавить грудой металла.

Как выжить при бомбардировке в квартире или доме

Если вы живете в частном доме, заложите окна мешками с песком. Даже если рядом с вашим жилищем упадет снаряд, то такая баррикада спасет от осколков. Важно также изнутри закрыть окна - можно придвинуть к ним шкафы с книгами или одеждой, а также заклеить стекла скотчем - тогда они не рассыпятся на тысячи осколков от взрывной волны.

Самое безопасное место в квартире - внутренняя комната или ванная. В этом помещении не должно быть окон, если они есть, то убедитесь, что выходят во двор или на стену другого дома. Несущие стены, а лучше несколько - тоже важный момент.

Людям, которые живут на верхних этажах многоквартирных домов, не рекомендуют спускаться в подвалы. Во-первых, как правило, подвалы многоэтажек не предназначены для укрытия, во-вторых, вы потратите драгоценное время, а если среди соседей начнется паника, то и вовсе можете пострадать.

Лучшее, что вы можете сделать - лечь в коридоре, в ванной комнате или на лестничной площадке. Вы не в силах рассчитать траекторию полета снаряда - он прилетает и в верхние, и в нижние этажи. Попробуйте сохранить свою жизнь, сэкономив время. Для того, чтобы успокоить нервы, молитесь или считайте до 100 - это отвлекает психику.

Сколько длится артобстрел и что делать после

Некоторые военные утверждают, что артиллерийское орудие стреляет максимум пару часов - это неправда. Люди, которые знают толк в боевых действиях и мирные жители, регулярно переживающие бомбежку, уверены - атака может длиться всю ночь или весь день.

После того, как артобстрел закончится, осмотрите себя и своих близких, особенно, если вы находились близко к зоне поражения. Вполне возможно, что кто-то ранен, но из-за адреналина не понял этого сразу. Далее проверьте жилище - нет ли очагов возгорания. В случае обнаружения оных сразу звоните в пожарную.

Главное - ни в коем случае не трогайте руками неразорвавшиеся снаряды - они могут "сработать" в любой момент. Если обнаружили такой "подарок", отойдите как можно дальше и вызывайте МЧС.

Вас также могут заинтересовать новости: