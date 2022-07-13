Теперь россияне очень серьезно относятся к украинцам, отметил секретарь СНБО.

Российские оккупанты очень тщательно охраняют Крымский мост, для охраны этого объекта поставлено бешеное количество средств противовоздушной обороны.

Сейчас противники напряжены из-за Крымского моста, почти каждый день проходят учения, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Радио НВ".

"...Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят учения. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, - бешеное. Это говорит о том, что они достаточно серьезно относятся к тому оружию, которое уже имеют наши войска", - отметил собеседник.

По его словам, до начала вторжения в Украину россияне думали, что украинцы не имеют воли и войска, а теперь к нам очень серьезно относятся.

Напомним, РФ весной 2014 года захватила украинский Крым, а потом построила Крымский мост, который соединил российскую территорию с захваченным полуостровом.

Позже - рано утром 24 февраля 2022-го, Россия решилась на полномасштабное вторжение в Украину.

Стоит отметить, что российская сторона использовала Крымский мост для насыщения полуострова вооружением и военной техникой.

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