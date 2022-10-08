Вопрос уничтожение моста будет решен быстро, уверен Коваленко.

Вопрос полного уничтожения Крымского моста ракетным ударом будет решен за пару залпов определенного типа средств поражения.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"ВСУ нанесли суммарно сотни ударов по Антоновскому автомобильному, железнодорожному, Ново-Каховскому и Дарьевскому мостам, чтобы повредить их настолько, чтобы они утратили функциональное назначение. А Крымский не выдержал всего одного взрыва. То есть, вы представляете, с какими нарушениями по технике безопасности, требований прочности конструкции и прочих ГОСТов по строительству, возводилась это "монументальное" сооружение? Нормальным, понятным языком, сколько было попилено бабла на этом строительстве!" – отметил он. Видео дня

"Вопрос с уничтожением этого моста ракетным ударом, когда наступит время, не будет стоять во временном промежутке настолько остро. Вопрос будет решен за пару залпов определённого типа средств поражения", – добавил Коваленко.

Взрыв на Крымском мосту 8 октября: что известно

Утром 8 октября в сети появилась информация, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный состав с топливом.