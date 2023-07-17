Инцидент на Крымском мосту точно не последний, уверен Мусиенко.

Новую атаку на Крымский мост можно считать большим достижением, так как россияне охраняют его лучше, чем Москву.

Такое мнение озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, выразив уверенность, что инцидент на Крымском мосту точно не последний, передает 24 канал.

"В Крыму россияне стянули большое количество средств ПВО, кораблей, катеров, охраняющих мост непосредственно в районе Керченского пролива. Учитывая такую эшелонированную оборону, это большое достижение", - заявил эксперт.

Крымский мост Мусиенко назвал военным объектом, который Россия использует для транспортировки оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов: "Речь идет о примерно 65 - 70% всей логистики врага на Юге".

Атака на Крымский мост - кто организовал подрыв

Как писал УНИАН, по мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Крымский мост могли атаковать сами россияне. Он считает, что подрывом Крымского моста россияне пытались решить четыре задачи:

перехватить тему терроризма; обеспечить "живой щит" из гражданских оккупантов вдоль линии соприкосновения по всей оккупированной территории; агрессивно воздействовать на социальную среду в самой России, а также сгенерировать скандальный повод, чтобы отвлечь внимание от "слабого царя" Путина.