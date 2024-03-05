Он считает, что для уничтожения Крымского моста надо задействовать различные виды вооружения.

Уничтоженный этой ночью российский патрульный корабль "Сергей Котов" защищал Крымский мост от украинских морских дронов.

Об этом рассказал полковник Вооруженных сил Украины, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев. "Думаю, это была репетиция украинских Сил обороны по возможности вывода из строя ключевой логистической артерии, которая обеспечивает всем необходимым оккупационные войска в Крыму", - сказал он в комментарии Liga.net.

Селезнев считает, что по незаконному сооружению необходимо нанести комплексный удар - немецкие ракеты Taurus разрушат конструкции моста, ATACAMS - полотно, а дроны-камикадзе - основу моста.

Видео дня

Украина уничтожила еще один российский корабль: что известно

Прошлой ночью в оккупированной Керчи сообщали о громких взрывах, российские захватчики перекрыли Крымский мост.

Уже утром стало известно о потоплении патрульного корабля "Сергей Котов" украинскими морскими дронами. Операцию провела украинская разведка вместе с Военно-морскими силами.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины говорят, что на борту уничтоженного судна был российский вертолет.

Вас также могут заинтересовать новости: