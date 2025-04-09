Россияне собрали разнообразные комплексы типа С-300, С-400 и даже С-500.

Российские оккупанты, чтобы защититься от потенциальных ударов ВСУ, обустроили во временно оккупированном Крыму эшелонированную ПВО, привлекают Росгвардию, авиацию и рисуют субмарины на причалах. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"На самом деле, это комплекс мероприятий - от рисования субмарин на причалах, в пункте базирования Новороссийск - и такие эпизоды были, раскраска корпусов кораблей как во время Второй мировой войны и заканчивая различными средствами ведения разведки для разоблачения надводной, подводной, воздушной обстановки", - рассказал спикер.

По его словам, это включает работу авиации, которая сейчас у оккупантов - самый действенный способ ведения разведки и патрулирования в акватории Черного моря. Также россияне выходят на внешний рейд малыми катерами различных проектов, например, типа "Раптор", и осуществляют определенные меры по противодиверсионной обороне. Как добавил Плетенчук, действуют вражеские наблюдательные посты, средства ПВО.

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"Эшелонированная оборона строится как раз во время обустройства противовоздушной обороны - дальний радиус, средний и ближний. Однако, согласно фото, которые выкладывались Главным управлением разведки, очевидно с эшелонированной обороной что-то пошло не так в Крыму... Эта война - определенное соревнование технологий... Они (россияне - УНИАН) вынуждены реагировать на наши выходы", - сказал Плетенчук.

Он также рассказал, что максимально насыщена система обороны врага в районе Керченского моста - начиная от надводных мероприятий, непосредственно в Керченском проливе.

"Это и береговая оборона и понтоны бесконечные, то есть боновые заграждения... Фактически они сделали такие ворота, которые они открывают для того, чтобы пропускать суда... И заканчивая системами ПВО, где ведущую роль играют разнообразные комплексы типа С-300, С-400 и даже С-500 там появлялся - последняя уже версия этой системы ПВО... Это уже полный комплекс мероприятий. Также у россиян есть подразделения Росгвардии, которые относятся к флоту и занимаются охраной подобных объектов", - добавил представитель ВМС.

Ситуация в оккупированном Крыму - последние новости

Как писал УНИАН, недавно Силы обороны разнесли оккупантов в Крыму. В частности украинским бойца удалось поразить ряд российских объектов, среди которых вертолет, три зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", морские суда, вертолет и 13 радиолокационных станций.

Также сообщалось, что бойцы ГУР устроили "охоту" на десантные вражеские катера в оккупированном Крыму. Благодаря дронам "Prymarу" были поражены десантные катера врага 02510 БК-16 и "Раптор". Кроме того, беспилотники нанесли удар и по зенитно-ракетному комплексу "ТОР-М2" российских оккупационных войск.

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