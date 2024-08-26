'Крыивкы', ловцы ланцетов и противоминные тралы: как Метинвест Ахметова приобщается к обороне Украины

С прошлого года Метинвест наладил серийное производство мобильных укрытий и подземных командных пунктов для украинской армии.

Группа Метинвест вошла в рейтинг "Топ-15 компаний, которые формируют будущее Украины". Компании в рейтинг выбирали за вклад в оборону Украины, участие в проектах восстановления, обеспечение достойных условий труда и акцент на инклюзивности в бизнесе и обществе.

С начала полномасштабного вторжения Метинвест Ахметова выделил на помощь Украине и украинцам 6,9 млрд грн, из которых 3,4 млрд грн - на нужды армии. В рамках инициативы материнской Группы SCM "Стальной Фронт Рината Ахметова" компания изготавливает защитные конструкции для техники ВСУ, бронежилеты, стальные бункеры, подземные штабы, противоминные тралы и бесплатно поставляет высококачественную сталь для нужд украинской армии.

По состоянию на август 2024 года, Силы обороны получили от Метинвеста более 300 единиц транспорта, 150 тыс. бронежилетов, 537 стальных блиндажей и другое оборудование. Благодаря тому, что компания имеет мощности за рубежом, это позволяет ей изготавливать всю продукцию для войска в безопасных и засекреченных местах.

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За годы войны Метинвест произвел уже сотни тонн стали и бронестали: из нее делают бронежилеты, а также специальные конструкции для танков и фронтовых машин. Из стали Метинвеста изготавливаются также экраны для противодействия вражеским FPV-дронам (отдельно к разным моделям - танкам Т-64 и Т-72, M1 Abrams и БМП Bradley).

С прошлого года Метинвест наладил серийное производство мобильных укрытий и подземных командных пунктов для украинской армии. "Стальные укрытия" при установке под землей выдерживают артобстрел 152-миллиметровыми снарядами и рассчитаны на шесть человек. Группа бесплатно отгрузила на фронт уже более 500 таких мобильных капсул.

Следующим шагом стали значительно большие металлические конструкции для укрытия: Метинвест разработал и наладил производство подземных командных пунктов, рассчитанных на комфортную работу десятков людей из числа командования ВСУ на линии фронта. По сути это стальной штаб, конструкция из 5-6 отдельных мобильных бункеров, каждый из которых имеет функциональное назначение: жилое помещение, рабочий штаб командования, санитарная зона и т.д.

Еще одна разработка - укрытия для военной техники, которые называют "ловцами ланцетов". Их разрабатывали максимально универсальными, и пригодными для маскировки и защиты большинства моделей техники ВСУ на фронте: танков, САУ, больших автомобилей и т.д.

Также Метинвест с октября прошлого года наладил серийное производство противоминных тралов - парных катков, которые могут крепиться на любую модель танка из состава ВСУ и берут на себя детонацию при наезде на взрывоопасный предмет. Эта усовершенствованная конструкция советского КМТ-7 выдерживает до восьми разрывов. Также компания выпускает и передает ВСУ запасные компоненты к таким каткам.

В последнее время и государство начало также размещать заказы на конкретную продукцию. Поэтому поддержка будет набирать обороты - ведь сталь, бронесталь и изделия из нее, вероятно, всегда будут первой потребностью войска.