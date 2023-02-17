Михаил Ходорковский считает, что Запад должен расширить военную помощь Киеву.

Критик Кремля Михаил Ходорковский предостерег об опасности, которая кроется в проигрыше Украины в войне с Российской Федерацией. Он считает, что разразится война между США и Китаем.

"Вы должны понимать, что когда даже большого парня бьют по лицу, многие другие парни начнут сомневаться, действительно ли этот парень такой сильный, и захотят ударить его по зубам. Если США хотят воевать в Азии, то самый правильный путь к этому - показать слабость и в Украине", - рассказал Ходорковский в интервью Washington Post.

По его словам, чтобы избежать войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, необходимо увеличить военную помощь Украине, чтобы обеспечить победу – это единственный способ.

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"Если Запад посчитает, что Украина имеет достаточно сил, чтобы продолжать терять от 350 до 500 человек в день убитыми и ранеными, и если они смогут обеспечить гарантированные и постоянные поставки оружия и боеприпасов, то хорошо. Но ведь это очень большой риск", - считает критик Кремля.

Он считает, что в этом случае президент РФ Владимир Путин может дестабилизировать ситуацию в Африке, Балканах, Ближнем Востоке, и, возможно, на Западе.

В то же время бизнесмен считает, что есть второй сценарий, в рамках которого Украина может уничтожить логистику россиян, если Запад предоставит ракеты большой дальности и истребители. При этом он указал, что авиация – единственное, что может изменить ситуацию на фронте, но самолеты нужны уже сейчас, потому что потом не останется аэродромов.

Также критик Кремля озвучил третий сценарий, в рамках которого США и союзники "развернутся и уйдут, как они это сделали в Афганистане, Сирии и других местах".

"Путин - человек, который мыслит задним числом, и считает, что если что-то уже было раньше, то это часто повторяется так же в будущем. И он не часто ошибается в этом. Оглядываясь назад, он видит, что каждый раз, когда он начинает маленькую новую войну, он способен консолидировать общество вокруг себя, и он снова и снова видел, как американцы уходят… Но если он успешно завершит украинскую операцию для себя, то национал-патриоты, которые сейчас являются его главным источником поддержки, не позволят ему остановиться и начнется следующая война", - объяснил Ходорковский.

Он считает, что затяжная война опасна для Путина – он зажат между национал-патриотами, которые считают, что он должен действовать решительно и радикально, и более либералами, которые считают войну ошибкой. По его мнению, пока что нет признаков, что кто-то пойдет против нынешней власти РФ, но все может измениться, если Путин проиграет войну в Украине.

Конфликт США и Китая из-за Тайваня - что известно

В 2022 году напряжение между Китаем с Тайванем и США усилилось из-за визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин посчитал это нарушением своего суверенитета и начал масштабные военные учения вокруг Тайваня.

Спустя несколько месяцев Китай и США договорились разрядить отношения, но сейчас этот процесс только в самом начале.

Позже директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Китай потенциально готовится к войне за Тайвань в 2027 году, хотя это не значит, что попытка вторжения действительно состоится.

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