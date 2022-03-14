Сейчас Мариуполь остается полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза.

Президент РФ Владимир Путин лично распорядился не допускать гуманитарного коридора в Мариуполе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

"Самая сложная ситуация у нас в Мариуполе. Это наша боль, наше горе. И мы должны понимать, что личное указание Путина: не допускать гуманитарного коридора. Другого ответа на вопрос: почему так происходит в Мариуполе? - нет. К сожалению, это личное указание президента РФ", - отметил Денисенко.

Как сообщал УНИАН, Мариуполь остается полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза. По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в результате террористических атак россиян на Мариуполь, а также сложной гуманитарной ситуации в городе погибли более 2500 человек.

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