Президент подчеркнул, что сейчас самая "горячая" ситуация на фронте наблюдается на Бахмутском и Угледарском направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский о ситуации в Бахмуте: это крепость из живых людей, которые защищаются и крепко стоят.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Киеве. "Ситуация в Бахмуте самая сложная из всех ситуаций, которые есть на территории нашего государства. Сложнее всего и горячее всего именно в том направлении. Я тут еще добавил Угледарское направление тоже. В принципе, на востоке непросто нашим людям", - отметил он.

В то же время президент подчеркнул, что в украинском обществе не просто так возникло словосочетание "крепость Бахмут".

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"К сожалению, крепость живая. Живая - я имею в виду из живых людей. Такая живая стена. Такая дорогостоящая эта война для истории нашего государства. Но люди крепкие. Защищаются, крепко стоят и понимают, что они крепость для того, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий. И они стоят крепко и выполняют свои задачи, и уничтожают - это самое главное сегодня - по максимуму силы врага. Поэтому мы все поддерживаем крепость Бахмут, поддерживаем воинов", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что находится на постоянной связи со всеми командующими.

"Сложно, держатся", - добавил он.

Ситуация под Бахмутом

Согласно отчетов Генштаба ВСУ, в настоящее время Бахмут находится в полуохвате вражеских сил. Однако наличие путей снабжения не позволяет говорить об оперативном окружении. В общем Бахмутское направление есть самым тяжелым участком фронта через непрерывные атаки врага как на сам город, так и в его окрестностях.

При этом в Белом доме говорят, что захват русскими Бахмута не приведет к кардинальному изменению ситуации в войне.

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