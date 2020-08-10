"Закрытая тема": Кравчук уточнил, какие вопросы не будут обсуждать в ТКГ по Донбассу

Этих вопросов в повестке дня не будет, заверяет Кравчук.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие вопросы точно не будут обсуждаться на переговорах по Донбассу.

Об этом он сказал в интервью "Обозревателю".

"Никогда ни с кем мы не будем обсуждать вопросы, которые находятся за красной линией", - пояснил Кравчук.

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Он уточнил, что речь идет о вопросах суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. "Это вопросы, которые не обсуждаются и в повестку дня не вводятся", - подчеркнул он.

"Этот вопрос нашей жизни, нации, народа, и я на это никогда не пойду и ни одного документа никогда не подпишу при любых условиях", - заверил Кравчук.

Также первый президент пообещал прекратить любое обсуждение на эти темы, как только оно будет начато. "Я сразу скажу: тема закрыта, не о чем говорить", - подчеркнул первый президент.

В этом контексте он напомнил, что подобным образом он вел себя и во время подписания соглашения о прекращении существования Советского Союза в 1991 году.

Как сообщал УНИАН, ранее Кравчук рассказал о четырех вариантах полной "тишины" на Донбассе.

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