Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми.

В понедельник, 9 января, российские оккупанты ударили по Краматорску (Донецкая область), два человека погибли.

Об этом сообщают в Офисе президента Украины. Также обнародованы фотографии с места удара. На них можно увидеть воронку от ракеты, пожар и разрушения. "Ракетный удар по городу. Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. 2 человек, которые находились в машине, погибли", - говорится в сообщении.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску и Константиновке.

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"В Константиновке ракеты упали за пределами города - никто не пострадал. В Краматорске - попали в дорогу на улице Олексы Тихого, сгорел легковой автомобиль. По предварительной информации, два человека, которые в нем находились, погибли", - написал он в своем Telegram-канале.

Обстрелы Краматорска

Как сообщал УНИАН, ночью российские оккупанты совершили 7 ракетных ударов по Краматорску и 2 - по Константиновке в Донецкой области.

В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. В Константиновке удар пришелся на промышленную зону.

В Министерстве обороны Российской Федерации назвали обстрел города "операцией возмездия" за удар по базе российских военных в ПТУ в Макеевке. Россияне объявили об "уничтожении более 600 военных".

В ночь на 3 января российские захватчики также атаковали ракетами Дружковку и Краматорск. Сообщалось о двух пострадавших.

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