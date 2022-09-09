Противник пожаловался на постоянны удары ВСУ, от которых не спасает смена позиции.

Российский оккупант рассказал, как его подразделение попало в окружение на Харьковщине. Он сообщил, что "корпусу пи*да", а обстрелы ВСУ не прекращаются. Уйти из-под огня не помогает даже смена позиции.

Об этом вражеский солдат сообщил в разговоре со своим товарищем. Перехват беседы опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Мы, нах*й, походу, щас в окружении, а выйти не дают них*я, понял?", — заявил оккупант.

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Товарищ на это ответил, мол, на Харьковщину стягивают российские резервы, и окруженному подразделению помогут. Однако вражеский солдат сообщил, что ничего такого не видел. Затем рашист рассказал о сражении в первый день. Его подразделение отправилось подавлять ВСУ, но потерпело поражение. В результате противники вышли из боя, не дождавшись подкрепления, которое украинские защитники тоже разгромили.

После этого оккупант поделился подробностями битвы. Подразделению сообщили, что они заходят в пустой поселок, но там в засаде находились украинские защитники. Бойцы ВСУ начали стрелять по танкам и посеяли панику во вражеских рядах. Пехота отступила, а за ней последовало подразделение рашиста, который рассказывает о битве. Однако в этот момент украинские защитники зашли слева и справа по полям.

"Мы только выскочили оттуда, там и минометы по нам, и арта, и вся ху*ня. Мы только поменяем позицию, переедем на 5 километров, поменяем позицию — по нам ху*рят. Опять поменяем позицию — по нам ху*рят. Я говорю: "Надо выходить, а то мы сейчас в кольцо въ*бемся". Начинаем, выходим, смотрим: колонна шла на нас, короче, на помощь. Смотрю: пи*да прямо — все горит, братан, башни взрываются", — добавил оккупант.

Напомним, в свежей сводке от Генштаба присутствовали сведения об успехах украинских защитников на Харьковщине. Они отодвинули врага на 50 километров, а вчера наши воины отчитались о взятии под контроль Балаклеи.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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