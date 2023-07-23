"Идет этап подготовительных операций", - отметил эксперт.

В ближайшее время Украина увидит масштабное движение войск, контрнаступление ВСУ наберет обороты, отметил военный эксперт Олег Жданов.

"Мы изменили формат нашего контрнаступления, мы не стали биться головой об стену, а мы наоборот - сбавили темпы, и сейчас идет этап подготовительных операций, формирование плацдарма для масштабного контрнаступления. Оно будет, никуда не денется. Судя по заявлениям Зеленского, будет в ближайшее время. Мы увидим движение войск", - заявил он.

По его мнению, медленное продвижение войск сейчас должно сподвигнуть западных партнеров передавать больше и мощнее систем вооружения Украине.

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"За 9 месяцев Россия в глубине своей обороны спокойно оборудовала оборонительные линии в 10-15 километров. Теперь надо прорывать эту полосу. Это стимул для наших партнеров, у них нет пути назад, они сделали ставку на нашу победу, они не могут проиграть в этой войне", - считает Жданов.

Война в Украине - актуальное

Напомним, россияне сосредотачивают свои основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

Также сообщалось, что украинская авиация за 22 июля нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.