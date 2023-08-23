Украинское войско постепенно продвигается вперед.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что существенно задерживает темпы контрнаступления нашей армии на пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо в Киеве.

Украинский лидер отметил, что ВСУ медленно, но продвигаются вперед. В то же время этот процесс задерживается из-за плотного минирования территорий и позиций, с которых отступают оккупанты, передает корреспондент УНИАН.

Глава государства отметил, что публично может говорить не обо всем, что касается контрнаступления.

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"Но в нескольких направлениях мы идем вперед. Нам очень сложно из-за сильного минирования, тысячи мин оставила после себя Россия", - сказал он.

Зеленский рассказал, что военные докладывают ему о хоть и неспешном, но все же продвижении вперед.

"Да, понемногу. Но направление правильное", - подчеркнул президент.

ВСУ в рамках контрнаступления прорвались к Работиному

Как сообщал УНИАН, 22 августа ВСУ удалось зайти в Роботино в Запорожской области (именно там в последние недели шли активные бои за контроль территории). После этого украинские военные эвакуировали из населенного пункта гражданских, которые полтора года ждали ВСУ.

Западные аналитики отмечают, что взятие под контроль Работиного можно считать за началом контрнаступления украинского войска на второй линии обороны врага. По мнению экспертов, позиции оккупантов там относительно слабее и не так защищены, как были на первой линии обороны.

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