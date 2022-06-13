По словам Федорова, благодаря наступлению ВСУ силы российской армии, которые 110 дней назад были в десятки раз больше за наши войска, на сегодня существенно уменьшились.

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления в Запорожской области подвинули линию фронта на 5-10 км, освобождая наши территории от оккупантов.

Об этом сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, отвечая на вопрос о деоккупации Мелитополя во время своего вечернего видеовключение.

"За последние две недели произошли два достаточно важных события для нас, жителей Мелитополя. В первую очередь - это контрнаступление наших Вооруженных сил непосредственно в Херсонской области, на Херсонском направлении. На сегодняшний день ВСУ достаточно существенно продвинулись в направлении Херсона. Нас тоже это вдохновляет, ведь это движение и в сторону Мелитополя", – сказал Федоров.

"Второе - это непосредственно направление со стороны Запорожья в сторону Мелитополя. Так же за две недели фронт продвинулся от 5 до 10 км в сторону города Мелитополя", - продолжил он.

Федоров при этом подчеркнул, что благодаря героическим достижением ВСУ силы российской армии, которые 110 дней назад были в десятки раз больше за наши войска, на сегодняшний день существенно уменьшились.

Как сообщал УНИАН, Мелитополь находится во временной оккупации с конца февраля.

9 июня начальник Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в Мелитополе происходит ротация: на смену войскам росгвардии зашли представители "ДНР".

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