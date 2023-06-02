По совам главы государства, участие в коалиции могут принять не только страны, имеющие комплексы Patriot.

Украинский президент Владимир Зеленский обговаривал создание "коалиции Patriot" с государствами, которые изъявили желание присоединиться к "коалиции истребителей".

Об этом он сообщил на пресс-конференции с эстонским коллегой Аланом Карисом, передает "Европейская правда". "Были важные разговоры с Германией, Данией, Нидерландами. Я говорил со странами, с которыми говорил и об "авиационной коалиции", – уточнил президент.

По совам главы государства, участие в коалиции могут принять не только страны, у которых есть комплексы Patriot.

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"У кого-то есть политические возможности, личные отношения с теми представителями стран, у которых есть эти системы, у кого-то есть деньги", - пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украине известно, без какого количества Patriot будет сложно, а также подчеркнул, что задача украинской обороны – 100% пораженных целей.

Patriot для Украины

19 апреля стало известно, что в Украину уже прибыли три системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии.

А 17 мая появилась информация о якобы повреждении Patriot в ходе воздушной атаки РФ по Киеву в ночь на 16 мая. При этом известно, что россияне не устают охотиться на эту систему в надежде ее поразить.

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