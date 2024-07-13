По словам политика, стоит помнить, кто соперник Украины.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что на данный момент отвоевать всю территорию, которую оккупировала Россия, для Украины невозможно. Об этом он сказал во время разговора в Атлантическом Совете в рамках своего визита в Техас после вашингтского саммита НАТО, передает Голос Америки.

"Президент Зеленский, хоть и не получил приглашение в альянс, но получил то, что хотел, имеется в виду конкретная поддержка на поле боя, включая ряд двусторонних соглашений, которые дадут ему некоторую предсказуемость планирования для будущих кризисов", - отметил Павел.

Также он ответил, достаточно ли сейчас помощи Украине, чтобы отвоевать захваченные территории:

Видео дня

"Было бы достаточно, если бы ее уровень позволял Украине полностью отвоевать свою территорию. На данный момент это нереально. Надо помнить, кто соперник".

По словам президента Чехии, Россия "безусловно имеет гораздо большие ресурсы", чем Украина вместе со всей помощью от партнеров.

"Я считаю, что если Украина будет готова удерживать свою территорию, то это будет нашим успехом в обозримом будущем, мы не можем ожидать никакого значительного прорыва на линии фронта", - подчеркнул политик.

Война в Украине - последние новости

Ранее в ГУР сообщили, что России становится все сложнее скрывать настоящие потери на войне в Украине и искать для ведения боевых действий дополнительные ресурсы.

"Одной из причин таких изменений является несоответствие распространяемой режимом информации с реальным положением: уровень потерь во время войны скрывать все труднее, а ресурсы для ведения боевых действий исчерпываются, о чем, в частности, свидетельствует активная подготовка Москвы к рекордному в своей истории повышению налогов", - отметили в разведке.

В свою очередь журнал Foreign Policy написал, что западные страны помогают Украине воевать, но не побеждать. Поэтому аналитики скептически относятся к тому, что меры, объявленные на этой неделе, могут переломить ситуацию на поле боя.

Вас также могут заинтересовать новости: