Грузовики выехали в Херсон по Джанкойской трассе.

В ночь на 30 августа в сторону Херсона из оккупированного Симферополя отправилась колонна из 400 армейских грузовиков.

Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Грузовики выехали в Херсон по Джанкойской трассе.

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По состоянию на 23:54 29 августа оккупанты формировали еще одну колонну возле Абдала в Симферополе – из тяжелых автомашин, танков, БТР, прибывающих со стороны Феодосии.

Война в Украине: актуальные данные

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

Украина держит в тишине успехи по деоккупации районов, а Россия заявляет, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером.

По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском. На некоторых участках под Авдеевкой продолжаются артиллерийские обстрелы.

Вместе с началом контрнаступления ВСУ Россия снова ударила по гражданским в Николаеве. Утром, 30 августа, противник ударил по Запорожью.

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